10 Августа 2022 17:31

Более 160 тыс. доз вакцины от КВИ имеется в наличии в поликлиниках Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы активно проходят ревакцинацию. В связи с ростом заболеваемости в области, медики рекомендуют пройти иммунизацию от коронавируса. На сегодняшний день в области есть в наличии боле 160 тыс. доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинцы обеспокоены наличием вакцин в поликлиниках. Однако как заверили в областном управлении здравоохранения, поводов для этого нет.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях области в наличии имеется более 160 тыс. доз вакцины. Из них Qaz Vac – 8 тыс. 569 доз, VeroCell – 153 тыс. 530 доз», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Китайской вакциной Verocell карагандинцы могут привиться в поликлиниках № 1,№ 3, № 5 и в клинике «Мирас». А для пациентов Городского центра первичной медико-санитарной помощи и поликлиники № 3 предлагают пройти иммунизацию от коронавируса отечественным препаратом QazVac.

Что касается вакцины Pfizer, медики ничего не говорят. Во многих поликлиниках он закончился. Лишь в некоторых медучреждениях американской вакциной прививают тех, кто ранее вакцинировался и проходит ревакцинацию.

При поликлинике № 5 продолжает работать центр вакцинации. Как отмечают специалисты, карагандинцы охотно делают прививки против коронавируса. Более 80 % населения, которое прикреплено к этому медицинскому учреждению, уже прошли иммунизацию и получили ревакцинацию.

«В настоящее время идет повторная ревакцинация для того, чтобы защитить свой организм. Эпидемиологическая обстановка у нас нестабильная. Растет количество заболеваний коронавирусом. Поэтому всех призываем повторно прививаться ревакцинацией. Рекомендуют прививаться перекрестными вакцинами. Допустим, если прививались первично вакциной одного типа, на ревакцинацию желательно сделать другой тип вакцины. Разрешается прививаться вакцинами на выбор. Ревакцинация нужна для того, чтобы защитить свой организм. Ни одна вакцина не защитит нас на всю жизнь от заболевания. Поэтому нужно подкреплять организм вакцинацией. Вы знаете, что от гриппа прививаются люди, гепатита, а также от коронавирусной инфекции. Для того чтобы создались антитела, нужно повторно делать ревакцинацию через полгода», - сообщила заведующая отделением профилактики социально-психологической помощи поликлиники № 5 Раиса Боревич.

В этот центр вакцинации ежедневно приходят от 15 до 20 человек.

В первую очередь прививаются медицинские работники, находящиеся в группе риска, педагоги, сотрудники полиции, а также лица старше 50 лет, состоящие на диспансерном учете.

Как сообщали в Министерстве здравоохранения, с учетом темпов потребления вакцины для обеспечения иммунопрофилактики до конца текущего года планируется дополнительный закуп вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз и вакцины Pfizer в объеме 300 тыс. доз.

Карагандинская область на сегодняшний день входит в тройку лидеров по заболеваемости COVID-19. 9 августа было зарегистрировано 200 заболевших.