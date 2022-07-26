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Более 160 склонных к преступлениям школьников состоят на учете в Петропавловске
26 Июля 2022 10:15

Более 160 склонных к преступлениям школьников состоят на учете в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 162 склонных к совершению преступлений ученика состоят на внутришкольных учетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, в первом полугодии в школах Петропавловска зарегистрировали 20 преступлений. В том числе в отношении несовершеннолетних — 12, восемь – совершили сами подростки.

«Преступления зарегистрированы по следующим направлениям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество — 7 эпизодов одним несовершеннолетним, 2 факта насильственных действий сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет — 8 случаев, 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, из которых один стал смертельным, и 7 случаев ухода из дома. Что касается фактов нарушения половой неприкосновенности, все они рассмотрены на школьных советах профилактики и городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. По итогам судебных заседаний два человека получили условный срок», - сообщил на заседании акимата города руководитель отдела управления образования Азамат Темиров.

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Автор:
Корреспондент

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