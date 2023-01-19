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Более 160 объектов приватизируют в текущем году в РК

19 Января 2023, 23:30
Более 160 объектов приватизируют в текущем году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации Комплексного плана приватизации до 2025 года сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно дорожным картам на текущий год к реализации предусмотрены 168 объектов», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В ведомстве уточнили, что это четыре объекта республиканской собственности, 35 объектов коммунальной собственности, 89 объектов нацхолдингов и компаний и 40 объектов СПК.

«Таким образом по итогам 2023 года исполнение Комплексного плана доведем до 90%», - заверил Ерулан Жамаубаев.

Ранее глава Кабмина Алихан Смаилов заявил о необходимости повысить прозрачность проводимых финансовых операций.

«Для дальнейшего совершенствования казначейской системы необходимо повысить прозрачность проводимых финансовых операций, обеспечить ускоренное доведение бюджетных денег до реального сектора экономики», - подчеркнул Алихан Смаилов.


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