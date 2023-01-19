Более 160 объектов приватизируют в текущем году в РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации Комплексного плана приватизации до 2025 года сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно дорожным картам на текущий год к реализации предусмотрены 168 объектов», - сказал Ерулан Жамаубаев.
В ведомстве уточнили, что это четыре объекта республиканской собственности, 35 объектов коммунальной собственности, 89 объектов нацхолдингов и компаний и 40 объектов СПК.
«Таким образом по итогам 2023 года исполнение Комплексного плана доведем до 90%», - заверил Ерулан Жамаубаев.
Ранее глава Кабмина Алихан Смаилов заявил о необходимости повысить прозрачность проводимых финансовых операций.
«Для дальнейшего совершенствования казначейской системы необходимо повысить прозрачность проводимых финансовых операций, обеспечить ускоренное доведение бюджетных денег до реального сектора экономики», - подчеркнул Алихан Смаилов.