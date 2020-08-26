Более 160 молодых офицеров и сержантов пополнили ряды Десантно-штурмовых войск

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Десантно-штурмовых войсках Казахстана начались учебно-методические сборы с молодыми офицерами и сержантами, которые в этом году пополнили ряды данного рода войск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они являются выпускниками разных военных учебных заведений Казахстана и зарубежных стран.

Основная цель сборов - повышение профессионального уровня лейтенантов и сержантов, обеспечение дополнительными знаниями и практическими навыками, которые им будут необходимы с первых дней при работе с личным составом в войсках.

По прибытии на сборы личную беседу с военнослужащими провел командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров. Он рассказал о Десантно-штурмовых войсках, их предназначении и задачах, о своем военном пути, подсказал основное направление при работе с личным составом.

С первых дней с молодыми офицерами и сержантами проводятся занятия по предметам боевой подготовки. Приняты зачеты по физической подготовке, по огневой подготовке в дневных и ночных условиях, вождению боевых машин, проводятся теоретические и практические занятия.

«Я еще с детства мечтал стать десантником. Вот и подошло время. Путь десантника отнюдь не легок, приходится привыкать к новому распорядку дня, командам, но это потом доходит до автоматизма. Я готов преодолеть все эти трудности», - поделился выпускник Военного института Сухопутных войск лейтенант Райымбек Амангельды.

Также молодые офицеры и сержанты проходят воздушно-десантную подготовку, которая лежит в основе боевой подготовки воина-десантника.