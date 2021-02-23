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Более 160 млрд тенге выделят из республиканского бюджета для борьбы с паводками

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Февраля 2021, 11:05
Более 160 млрд тенге выделят из республиканского бюджета для борьбы с паводками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о выделенных в течение пяти лет средствах для борьбы с чрезвычайными ситуациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за пять лет на ликвидацию ЧС было потрачено более 44 миллиардов тенге (44,6 млрд тенге: из республиканского бюджета – 230,4 млн, местного – 44,4 млрд тенге), при поддержке Правительства из государственного материального резерва разбронировано 365 единиц техники для регионов», - сказал на заседании Правительства Юрий Ильин.

Как дополнительно сообщили в ведомстве, за это время разбронировано техники в 2021 году – 29 единиц, 2020 г. – 205 ед., 2019 г. – 26 ед., 2018 г. – 46 ед., 2017 г. – 14 ед. (3,8%), 2016 г. – 45 ед.

Министр напомнил, что в зоне риска подтопления по стране остаются 276 населенных пунктов, свыше 270 тысяч человек. Для их защиты от паводков утверждена новая Дорожная карта до 2023 года, на реализацию, которой планируется выделить более 160 миллиардов тенге из республиканского (131,6 млрд.) и местного бюджетов (28,6 млрд).

В целом, запланировано 212 мероприятий, из них 82 мероприятия по реконструкции и очистке русел рек; строительству 2-х и ремонту 22 каналов; возведению 22 и ремонту 37 защитных дамб; проведению ремонта 23 и строительству 2 ГТС; развитию 6 систем ливневой канализации; ремонту 5 автомобильных и 1 железной дороги; ремонту 6 мостов; устройству 6 водопропускных труб.


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