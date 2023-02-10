Более 160 млн тенге выделил Казахстан в качестве гуманитарной помощи Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какую гуманитарную помощь окажет Правительство Казахстана народу Сирии сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана окажет гуманитарную помощь народу Сирии, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Помощь передадут в рамках Организации исламского сотрудничества по линии Исламской организации по продовольственной безопасности», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, на данные цели из республиканского бюджета выделяется сумма в размере более 160 млн тенге.

«Помощь в виде продуктов питания, теплой одежды, палаток и постельных принадлежностей общим весом 50 тонн будет доставлена на территорию Сирийской Арабской Республики специальными воздушными судами. Первый борт вылетел сегодня из Алматы в Сирию», - уточнил Айбек Смадияров.

Руководство Исламской организации по продовольственной безопасности лично передаст гуманитарный груз уполномоченным представителям Сирии в городе Алеппо при содействии Посольства Казахстана в Ливане и Консульства Казахстана в Сирии.

Ранее сообщалось, что Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирии. Поручение Правительству об оказании гумпомощи Сирии дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.