Подозреваемую в привлечении 160 млн теңге в финпирамиду вернули из Турции

В Алматы задержали и вернули из Турции руководителя подразделения «The Finiko», подозреваемую в привлечении свыше 160 млн теңге в финансовую пирамиду, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

— Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года. Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась, — отметили в АФМ.

Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

— В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн теңге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн теңге, — подчеркунли в АФМ.

Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

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