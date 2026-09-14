Подозреваемую в привлечении 160 млн теңге в финпирамиду вернули из Турции
В Алматы задержали и вернули из Турции руководителя подразделения «The Finiko», подозреваемую в привлечении свыше 160 млн теңге в финансовую пирамиду, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.
— Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года. Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась, — отметили в АФМ.
Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.
Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
— В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн теңге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн теңге, — подчеркунли в АФМ.
Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.
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