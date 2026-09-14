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    Подозреваемую в привлечении 160 млн теңге в финпирамиду вернули из Турции

    В Алматы задержали и вернули из Турции руководителя подразделения «The Finiko», подозреваемую в привлечении свыше 160 млн теңге в финансовую пирамиду, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

    финпирамида
    Фото: АФМ

    — Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года.  Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась, — отметили в АФМ. 

    Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

    Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

    — В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн теңге денежных средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн теңге, — подчеркунли в АФМ.

    Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. 

    Расследование продолжается.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

    Турция Регионы Казахстана АФМ Алматы Финансовая пирамида Уголовное дело
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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