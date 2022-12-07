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Более 160 мигрантов спасено в Средиземном море, 50 из них несовершеннолетние

7 Декабря 2022, 04:29
Более 160 мигрантов спасено в Средиземном море, 50 из них несовершеннолетние

АСТАНА. КАЗИНФОР – 164 мигранта спасены в Средиземном море за минувшие два дня. Судно Geo Barents под эгидой «Врачей без границ» провело несколько операций у берегов Ливии, подняв на борт мигрантов, пытавшихся пересечь море на надувных лодках. По словам активистов, среди спасенных – более 50 несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В ноябре Geo Barents был в числе других судов НПО, которым долгое время не разрешали высадить мигрантов в итальянских портах. По данным итальянского правительства, за 11 месяцев этого года в страну морем прибыли 95 тысяч нелегалов.

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