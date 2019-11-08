-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
вчера 17:17
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 160 кг наркотиков изъяла полиция в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 47 фактов сбыта и 12 случаев хранения наркотических средств в особо крупном размере выявили сотрудники правоохранительных органов в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Только за 10 месяцев текущего года стражами порядка области выявлено 64 наркопреступления, из которых 47 фактов сбыта и 12 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъят из незаконного оборота 161 кг наркотических средств», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В частности, по данным департамента, сотрудники полиции в Павлодаре задержали 35-летнего жителя областного центра, у которого из сумки изъяли бумажный свёрток с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета. В тот же день у студента одного из колледжей из пакета изъяли полиэтиленовый свёрток с серо-зелёным веществом растительного происхождения.
«Днём позже сотрудниками батальона патрульной полиции возле одного из домов по улице Гагарина задержаны двое мужчин, у которых стражи порядка изъяли свёрток с белым порошком. По данным фактам назначены экспертизы и проводится проверка», - добавили в ведомстве.
- На Тенгизе выявили и пресекли игорный бизнес
- Кража пожертвований из мечети раскрыта в Актюбинской области
- Ардак Кузеков: Альтернативы медстрахованию у нас просто нет
- В Павлодаре в рамках программы «Развитие регионов» запущен первый лифт
- Браконьер с тушей косули, рыбой и дичью задержан в Павлодарской области
- Показатель по противодействию коррупции в Казахстане вырос в два раза – Всемирный банк
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана