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Более 160 кг наркотиков изъяла полиция в Павлодарской области

8 Ноября 2019 08:18
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Более 160 кг наркотиков изъяла полиция в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 47 фактов сбыта и 12 случаев хранения наркотических средств в особо крупном размере выявили сотрудники правоохранительных органов в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только за 10 месяцев текущего года стражами порядка области выявлено 64 наркопреступления, из которых 47 фактов сбыта и 12 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъят из незаконного оборота 161 кг наркотических средств», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В частности, по данным департамента, сотрудники полиции в Павлодаре задержали 35-летнего жителя областного центра, у которого из сумки изъяли бумажный свёрток с веществом растительного происхождения серо-зелёного цвета. В тот же день у студента одного из колледжей из пакета изъяли полиэтиленовый свёрток с серо-зелёным веществом растительного происхождения.

«Днём позже сотрудниками батальона патрульной полиции возле одного из домов по улице Гагарина задержаны двое мужчин, у которых стражи порядка изъяли свёрток с белым порошком. По данным фактам назначены экспертизы и проводится проверка», - добавили в ведомстве.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Антон Гагарин

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