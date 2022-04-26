Более 160 инвестпроектов в обрабатывающей промышленности запустят в РК в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития сформировало пул из 700 инвестпроектов в отраслях обрабатывающей промышленности, которые направлены и на замещение импорта, и на экспорт готовой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 131 - импортозамещающие проекты. Здесь ко второй группе, то есть к товарам со средней готовностью импортозамещения, относятся 95 проектов, по ним у нас есть инициаторы. По третьей группе определены товары для реализации 35 нишевых проектов, по ним ведется активный поиск инвесторов», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В первую группу включены 155 проектов, ориентированные на выпуск продукции, которая уже производится отечественными предприятиями, однако нам необходимо наращивать объемы их производства для полного импортозамещения этих товаров.

«В разрезе отраслей на обрабатывающую промышленность приходится 633 проекта с объемом инвестиций в 20,5 трлн тенге с созданием 108 тысяч рабочих мест. На горнодобывающую отрасль, на АПК и на инфраструктурное развитие приходится 57 проектов, с объемом инвестиции 1,3 трлн тенге и созданием более 8 тысяч постоянных рабочих мест», - отметил министр.

В этом году введут 165 инвестпроектов, остальные 498 проектов будут реализованы в период с 2023 по 2026 годы.