Более 160 инфицированных за сутки выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области очередной антирекорд по числу инфицированных за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавируса. Из них только 15 относятся к бессимптомному носительству.

По количеству выявленных инфицированных лидирует Петропавловск – 60 человек. Среди районов больше всего новых случаев зарегистрировали в Кызылжарском, Жамбылском и Айыртауском – 18, 14 и 11, соответственно. В районе Шал акына и Аккайынском – по девять инфицированных за сутки, в Тайыншинском, Мамлютском и районе М.Жумабаева – по восемь, в Есильском – шесть, районе имени Г. Мусрепова – пять, в Акжарском – три и по два случая – в Уалихановском и Тимирязевском районах.

За минувшие сутки четыре лаборатории региона провели 1 915 ПЦР-исследований.

Общее число инфицированных по области составило 28 331. Завозных – 455. Случаев бессимптомного носительства из общего количества – 25%, или 7 040.

По распространению коронавируса регион находится в «красной» зоне. Ранее санитарные врачи предупреждали, что при ухудшении ситуации возможно введение полного локдауна.