Более 160 дворов благоустраивают в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом благоустройства дворов многоэтажных жилых домов в микрорайонах Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на 2020 год в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» намечено благоустроить 163 двора многоэтажек областного центра. В перечень работ входит асфальтирование тротуаров, обустройство арычной системы, установка детских игровых и спортивных площадок, уличного освещения, скамеек и урн.

В микрорайоне «Алатау» аким Жамбылской области осмотрел детские площадки с горками, качелями и песочницами, площадки для стритворкаута. Бердибек Сапарбаев в первую очередь обратил внимание подрядчика и акима города Тараза Айтказы Карабалаева на качество строительных работ.

«Для детей мы должны создать комфортные и безопасные условия, для того чтобы они могли спокойно играть на открытом воздухе, заниматься спортом. Подрядчикам необходимо прислушаться к мнению жителей и учесть их замечания», - сказал глава региона.

Благоустройством пяти дворов по программе «Дорожная карта занятости-2020» в микрорайоне «Алатау» занимается ТОО «Энерджи-Тараз». От подрядчика глава региона потребовал, чтобы при проведении работ были созданы благоприятные условия для передвижения людей с инвалидностью, пожилых людей и родителей с детскими колясками.

В ходе беседы с жителями Бердибек Сапарбаев призвал их заняться озеленением прилегающих к домам территорий, а также собрать подписи для того, чтобы их дома вошли в состав КСК.

Благоустройством дворов соседних двух домов в этом же микрорайоне занимается ТОО «НурИнвестХолдинг». Жители недовольны работой подрядчика. Они жалуются, что новые скамейки уже сломаны, старые качели и горки не были покрашены, везде строительный мусор. Бердибек Сапарбаев заверил горожан, что все упущения будут устранены, подрядчика привлекут к ответственности. Проследить за этим поручено акиму города Тараза Айтказы Карабалаеву.

В микрорайоне «Астана» компания «Энерджи-Тараз» завершила благоустройство еще пяти дворов. Бердибек Сапарбаев остался доволен увиденным. Со стороны жителей нареканий не было, они поблагодарили строителей за качественно выполненную работу.

Ранее на встрече с акимом области жители микрорайона «Астана» просили построить футбольное поле, установить уличное освещение, мусорные контейнеры с навесом, расширить парковку. Все просьбы жителей были учтены. Вдобавок к этому компания за свой счет провела работы по благоустройству еще одного соседнего двора, установила детскую и спортивную площадки.

Оставшиеся еще не благоустроенными дворы многоэтажек Тараза будут благоустроены в этом году.

Напомним, последнее благоустройство дворов в Таразе проводилось с 2011 по 2015 годы, когда была принята областная программа благоустройства дворов города Тараза за счет внебюджетных спонсорских средств. Ежегодно в порядок приводили в среднем по сто дворов. Общая сумма затрат на благоустройство таразских дворов тогда составила 356,2 млн тенге.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году в рамках «Дорожной карты занятости» в областном центре реализуется 100 проектов по дорожному строительству, которые охватывают 130 улиц города. Будет отремонтировано и построено 88 километров автодорог и тротуаров. На эти цели из бюджета выделено 3,3 миллиарда тенге.