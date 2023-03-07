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Более 160 домов находятся в зоне подтопления талыми водами в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Марта 2023, 18:07
Более 160 домов находятся в зоне подтопления талыми водами в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске готовятся к возможным паводкам. В городе активизировали работу по вывозу снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте городского акимата появилось объявление о том, что с 9 марта коммунальные службы будут вывозить снег из мест возможного подтопления талыми водами. К сообщению приложили график работ с указанием адресов. В основном, это частный сектор микрорайонов Жас оркен, Подгора, Береке и Рабочего поселка.

Жителей местные власти просят заранее убрать снег со двора и прилегающей территории. Коммунальные службы вывезут его на свалки бесплатно.

По прогнозам синоптиков, переход температуры через 0 градусов в сторону положительных значений произойдет в третьей декаде марта на 5-7 дней раньше, чем в прошлом году.

Ранее спасатели отмечали, что показатели осеннего увлажнения и промерзания почвы превышают прошлогодние значения и вызывают определенные риски подтопления населенных пунктов талыми водами. В зоне риска – более 80 сел. В Петропавловске подтоплению талыми водами подвержены 166 домов, в которых проживают 928 человек.


Северо-Казахстанская область   Паводок   Петропавловск  
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