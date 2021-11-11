Более 160 человек проживали по паспортам СССР в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками миграционной службы проводится работа по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР 1974 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Республики Казахстан.

«В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов», – рассказали в полиции.

Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через Консульство Республики Казахстан. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Теперь для него открыт доступ ко всем государственным услугам наравне с другими казахстанцами.