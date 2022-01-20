Более 160 000 звонков поступило в iKOMEK в период режима ЧП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время режима Чрезвычайного Положения, который действовал в столице с 5 по 19 января текущего года, Городской центр iKOMEK109 отработал более 160 000 звонков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

За период ЧП в Единый контакт-центр акимата г. Нур-Султана iKOMEK 109 поступило более 160 000 звонков жителей. Больше всего вопросов, которые беспокоили горожан, касались здравоохранения, работы общественного транспорта и условия режима чрезвычайного положения.

Вместе с тем сотрудники iKOMEK в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность в столице путем мониторинга камер видеонаблюдения, оперативно выявляли и предотвращали правонарушения.

Одной из важнейших задач Центра во время ЧП была бесперебойная коммуникация с жителями и гостями города.

«Конечно, со снятием положения ЧП в стране мы не расслабляемся, и дальше будем работать в усиленном режиме. В настоящее время новым вызовом для страны стал новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Сейчас поступает очень много звонков, связанных с усилением карантина, о вакцинации, ревакцинации», - отметила руководитель Городского центра iKOMEK 109 Жаннат Дубирова.