Более 160 000 звонков поступило в iKOMEK столицы в период режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время режима чрезвычайного положения, который действовал с 5 января по 19 января текущего года, Городской центр iKOMEK109 отработал более 160 000 звонков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан.

За период ЧП в Единый контакт-центр акимата г. Нур-Султан iKOMEK109 поступило более 160 000 звонков жителей. Больше всего вопросов, которые беспокоили горожан, касались: здравоохранения, работы общественного транспорта и условия режима чрезвычайного положения.

Вместе с тем, сотрудники iKOMEK, в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность в столице, путем мониторинга камер видеонаблюдения. Оперативно выявляли и предотвращали правонарушения.

Одной из важнейших задач Центра во время ЧП – была безперебойная коммуникация с жителями и гостями города. В кризисной ситуации, оперативная и четкая коммуникация между горожанами и властями играет важнейшую роль. А iKOMEK109 – это «мост» в этой коммуникации, который соединяет и помогает достичь спокойствия и безопасности жизнедеятельности.

«Конечно, со снятием положения ЧП в стране мы не расслабляемся, и дальше будем работать в усиленном режиме. В настоящее время новым вызовом для страны стал новый штамм коронавирусной инфекции – омикрон. Сейчас поступает очень много звонков связанных с усилением карантина, о вакцинации, ревакцинации», - отметила руководитель Городского центра iKOMEK109 Жаннат Дубирова.

Справочно:

Каналы обращений в iKOMEK109

1. Официальный сайт акимата: astana.gov.kz

2. Чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

3. Мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);

4. Мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);