Более 16 тысяч предпринимателей освободили от налогов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Медет Оспанов рассказал, какую поддержку получают предприниматели в период ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Оспанова, до 31 декабря от налогов и других платежей в бюджет освободили 16 425 субъектов предпринимательства на общую сумму 8,1 млрд тенге. Большая часть из них – 16 386 субъектов – относятся к категории малого и среднего бизнеса.

«До 80% была снижена арендная плата в 43-х крупных торговых объектах для 1720 арендаторов с начислением эксплуатационных и коммунальных расходов. Начисление арендных платежей приостановлено на 200 объектах коммунальной собственности. В период ЧП банки второго уровня и микрофинансовые организации предоставили отсрочку платежей, включая основной долг и вознаграждения по кредиту на срок до 90 дней без подтверждения ухудшения финансового положения. С 16 июня отсрочка предоставляется только при подтверждении ухудшения финансового положения. Субъекты бизнеса пострадавших отраслей просят продлить данную меру до конца текущего года», - сказал М. Оспанов.

Он добавил, что 252 субъектам МСБ предоставили рефинансирование действующего кредита на сумму 3 млрд тенге и 432 предпринимателям - отсрочку по платежам в банках второго уровня на 800 млн тенге.

Господдержку можно получить по программе «Дорожная карта бизнеса-2025», «Еңбек» и «Экономика простых вещей».

«Введение с 9 ноября ограничительных мер значительно скажется на работе субъектов МСБ, в частности, крупных ресторанов и объектов развлечения с общей численностью 450 работников. Согласно сведениям служб занятости, в области имеется более 5 тысяч вакантных мест в различных отраслях экономики. Прошу отнестись с пониманием в этот достаточно сложный период времени для всех нас к введению ограничительных мер», - сказал М. Оспанов.







