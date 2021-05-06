Более 16 тысяч павлодарцев получили второй компонент вакцины от коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Темпы вакцинации в Павлодарской области обсудили на заседании оперштаба по противодействию COVID-19, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов, первый компонент вакцины против COVID-19 на сегодня получило более 54 тысяч жителей области, а второй компонент – более 16 тысяч человек.

По озвученным на заседании штаба данным, темпы прививочной кампании на крупных предприятиях региона находятся на относительно низком уровне. Участвовавшим в совещании представителям компаний напомнили, что медработники готовы выехать прямо на производство, чтобы сделать прививки всем желающим. Для этого необходимо лишь составить списки добровольцев и пригласить медиков, сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram .

На совещании также обратили внимание на вопросы хода вакцинации в сельской зоне. По данным специалистов, при правильной организации работы в каждом районе привить против коронавируса можно от 5 до 15 тысяч человек уже до конца мая.

«Мы все должны понимать, что вакцинация – единственный эффективный способ в борьбе с пандемией, - отметил глава региона Абылкаир Скаков. - Только когда будет сформирован коллективный иммунитет, мы сможем пойти на снятие ограничительных мер, которые действуют сегодня».

Абылкаир Скаков поручил акимам на местах усилить разъяснение о необходимости вакцинации. Уже через неделю на очередном заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 проверят эффективность этой работы.





