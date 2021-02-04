Более 16 тысяч объектов в Акмолинской области охвачены рейдовыми проверками

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области мониторинговые группы продолжают выявлять нарушителей карантинных мер. Только за прошедшие выходные рейдами охвачено 360 объектов, из них на 26 объектах выявлены нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. С 10 января Акмолинская область находится в «красной зоне». В связи с этим, усилен контроль за соблюдением карантинных мер.

Напомним, в регионе с июля прошлого года создано более 180 мобильных мониторинговых групп, которые проводят рейды на предмет соблюдения карантинных мер. В перечень объектов входят не только субъекты предпринимательства, но проверяются государственные учреждения – школы, детские сады, поликлиники. Мониторингу подлежат все объекты, соблюдающие санитарно-эпидемиологические требования.

«Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, владельцы общественных заведений и торговых центров продолжают нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Основная часть нарушений выявлена на объектах общественного питания – это нарушение режима работы, на остальных объектах – нарушение масочного режима. Больше всех нарушений зарегистрировано в областном центре», - отметила главный санитарный врач Айнагуль Мусина.

В Кокшетау ресторан «Ани», лаундж-зона «Бродвей стрит» - функционировали в не установленное время после 20:00, несоблюдение масочного режима персоналом в пиццерии «Уно», использование кальянов в лаундж-баре «Абшерон Хокан», превышение лимита заполняемости помывочного отделения в бане «Арман» и другие.

С лета прошлого года проверено 16 800 объектов различных форм собственности. Нарушения по соблюдению режима карантина выявлено на 1342 объектах. Наложено 1622 штрафов на сумму более 132 млн тенге.