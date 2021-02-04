Более 16 тысяч объектов в Акмолинской области охвачены рейдовыми проверками
В области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. С 10 января Акмолинская область находится в «красной зоне». В связи с этим, усилен контроль за соблюдением карантинных мер.
Напомним, в регионе с июля прошлого года создано более 180 мобильных мониторинговых групп, которые проводят рейды на предмет соблюдения карантинных мер. В перечень объектов входят не только субъекты предпринимательства, но проверяются государственные учреждения – школы, детские сады, поликлиники. Мониторингу подлежат все объекты, соблюдающие санитарно-эпидемиологические требования.
«Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, владельцы общественных заведений и торговых центров продолжают нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Основная часть нарушений выявлена на объектах общественного питания – это нарушение режима работы, на остальных объектах – нарушение масочного режима. Больше всех нарушений зарегистрировано в областном центре», - отметила главный санитарный врач Айнагуль Мусина.
В Кокшетау ресторан «Ани», лаундж-зона «Бродвей стрит» - функционировали в не установленное время после 20:00, несоблюдение масочного режима персоналом в пиццерии «Уно», использование кальянов в лаундж-баре «Абшерон Хокан», превышение лимита заполняемости помывочного отделения в бане «Арман» и другие.
С лета прошлого года проверено 16 800 объектов различных форм собственности. Нарушения по соблюдению режима карантина выявлено на 1342 объектах. Наложено 1622 штрафов на сумму более 132 млн тенге.