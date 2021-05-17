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    14:20, 17 Май 2021 | GMT +6

    Более 16 тысяч нарушений ПДД зафиксировали за три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев рассказал о проведении акции по обеспечению безопасности детей на дорогах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В преддверии школьных каникул на прошлой неделе в стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей», - сообщил Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

    За первые три дня данного мероприятия зарегистрировано более 16 тысяч случаев нарушений правил дорожного движения, в том числе: 1223 факта нарушения правил при проезде на перекрестках; зарегистрировано 1415 фактов нарушения правил при проезде пешеходных переходов; учтено 1348 фактов нарушения правил перевозки детей. Из них 485 фактов зафиксировано по неиспользованию детских удерживающих устройств на передних сиденьях автомобиля.

    «Полицейские совместно с представителями дорожных и коммунальных служб провели более 4 тысяч проверок по оборудованию пешеходных переходов дорожными знаками, специальной разметкой, ограждениями и другими техническими средствами регулирования дорожного движения на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям. По результатам проверок уполномоченным организациям выдано 1704 предписаний по устранению недостатков», - заключил спикер.


    Теги:
    Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
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