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Более 16 тысяч камер видеонаблюдения следят за порядком в Нур-Султане

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2022, 10:35
Более 16 тысяч камер видеонаблюдения следят за порядком в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 16 тысяч камер видеонаблюдения интегрировали с ситуационным центром iKOMEK109 для мониторинга безопасности горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года в городской центр iKOMEK109 поступило более 661 тысячи обращений. В основном жителей интересуют вопросы касательно здравоохранения, общественного транспорта, благоустройства и другие», - сообщили в пресс-службе центра.

Инспекторами видеонаблюдения городского центра круглосуточно ведется мониторинг безопасности и комфортного проживания горожан посредством интегрированных в ситуационный центр iKOMEK109 более 16 тысяч камер видеонаблюдения. Через систему видеонаблюдения инспектора фиксируют факты скопления снега, подтопления, скопление мусора, следят за правопорядком наряду с работниками департамента полиции.

«Благодаря мониторингу и контролю своевременного вывоза снега городским центром мониторинга и оперативного реагирования, коммунальные службы своевременно проводят уборку и вывоз снега с территории города и жилых массивов», - отмечает руководитель городского центра iKOMEK109 Жаннат Дубирова.

В случае обнаружения по камерам видеонаблюдения подтопленных участков на дорогах и дворах в оперативном порядке направляется водооткачивающая техника на место подтопления.

Напомним, что обратиться в Единый контакт-центр iKOMEK109 можно позвонив на номер 109.

Ранее сообщалось, что в Алматы с помощью 12 тысяч камер, подключенных к ЦОУ, в прошлом году раскрыто 1,5 тысячи преступлений, выявлено 800 тысяч административных правонарушений.


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