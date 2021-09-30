Более 16 тысяч иностранцев трудится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 16 тысяч иностранных граждан работает в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 сентября 2021 года по данным, предоставленным местными исполнительными органами, на территории Казахстана работает 16 114 иностранных граждан.

«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 663 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 3 279 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченных иностранцев относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 754 и 651 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 1 914 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 853 человека, - говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 790 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На данных предприятиях работают более 494 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

В основном трудовые мигранты приехали в Казахстан из Китая – 3 837 чел., Турции – 1 965 чел., Узбекистана – 1 949 чел., Индии – 1 024 чел., Великобритании – 949 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % от всех работающих в стране или 29,3 тыс. человек.