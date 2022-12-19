Более 16 тысяч домов остались без электричества в Японии из-за сильного снегопада

19 Декабря 2022, 10:53

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 16 тысяч домов остались без электричества в нескольких регионах Японии вдоль побережья Японского моря и на северо-востоке главного острова Хонсю из-за сильных снегопадов. Об этом сообщила в понедельник энергетическая компания Tohoku Electric Power, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Больше всего проблем испытывает префектура Ниигата, где от света отключены 11 тысяч домохозяйств. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Сильный снегопад обрушился на северо-восточные регионы Японии в воскресенье. В некоторых префектурах, к примеру, в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

В регионе затруднено движение автомобильного транспорта по скоростным шоссе. Также отменены некоторые поезда.

Фото: Kyodo News