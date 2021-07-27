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Более 16 тыс восточноказахстанцев получили помощь в рамках «Марафона добрых дел»

27 Июля 2021 12:09
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Более 16 тыс восточноказахстанцев получили помощь в рамках «Марафона добрых дел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты реализуются в Восточно-Казахстанской области в год 30-летия Независимости и насколько население активно вовлечено в эти проекты, рассказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На площадке Региональной службы коммуникаций прошел брифинг по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан и реализации проекта «Марафон добрых дел» в Восточно-Казахстанской области. По словам замакима региона, во всех мероприятиях активное участие принимает молодежь. Они реализуют молодежные, творческие проекты, занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью, проводят экологические акции, участвуют в благоустройстве и озеленении городов и сел.

«В области организован чемпионат «Smart Сарбаз», профориентационные встречи, онлайн-ярмарки по трудоустройству выпускников колледжей и вузов. В рамках республиканского спецпроекта «Что для меня независимость?» в социальных сетях опубликовано более 56 постов наших пользователей. Реализуется областной проект «Лица независимости», в рамках которого организованы мероприятия, в том числе мотивационные встречи с выпускниками программы «Болашак» и победителями проекта «100 новых лиц». Активное участие приняли семьи в национальном конкурсе «Мерейли отбасы», который проходил с мая по июнь текущего года. Свои достижения представили 232 семьи, в числе которых рабочие династии, многодетные семьи, меценаты, волонтеры. Все они достойны стать победителями национального конкурса», - считает Азамат Мухамедчинов.

Он также проинформировал о том, что под эгидой национального проекта «Марафон добрых дел» организовано более 2 тысяч социальных и благотворительных акций, помощь получили более 16 тысяч земляков.


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#Восточно-Казахстанская область   #Социальная поддержка   #Регионы   #Общество   #30 лет Независимости   #Марафон добрых дел  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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