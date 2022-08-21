Более 16 тыс. случаев заражения COVID-19 выявлено на курорте Хайнань с начала августа

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – С начала августа в курортной провинции Хайнань (Южный Китай) выявлено более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, с 1 по 19 августа в провинции Хайнань выявлено более 6,7 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 и более 9,5 тыс. бессимптомных носителей коронавируса.

Согласно заявлению местных властей, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией сокращается два дня подряд.

Кроме того, за период с 9 по 19 августа более 124 тыс. туристов, ранее застрявших на курортном острове, смогли вылететь из провинции Хайнань. При этом более 11 тыс. туристов покинули остров морским путем.

Как ранее сообщалось, в начале августа в провинции Хайнань зафиксированы новые очаги коронавируса. Только в курортном городе Санья из-за вспышки COVID-19 застряло более 80 тыс. туристов.



