Более 16 тыс. инвалидов стали участниками госпрограммы «Еңбек» в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 16 тыс. инвалидов стали участниками госпрограммы «Еңбек» в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда.

«По состоянию на 1 декабря 2019 года в состав участников Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» включены 16,5 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 2,6% от общего количества участников (622,7 тыс. человек), из которых трудоустроено 14,4 тыс., из них на постоянные рабочие места – 7,7 тыс. человек», - говорится в сообщении.

В рамках первого направления госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, охвачено 1 942 инвалида, из которых завершили обучение 1 213 человек, из них трудоустроены 603.

По второму направлению госпрограммы, предусматривающему развитие предпринимательской инициативы граждан, обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 1 847 человек. Свои бизнес проекты защитили 450 лиц с инвалидностью, из них получили микрокредиты и гранты 145 человек.

Кроме того, микрокредиты получили 554 инвалида, гранты – 659.

Третье направление госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации на вакантные рабочие места трудоустроены 7 665 человек, на социальные рабочие места – 1 048, на общественные рабочие места – 5 069, на молодежную практику направлены – 551.

Наряду с этим, благодаря квотированию рабочих мест для инвалидов трудоустроено 3 тыс. человек.

Также для лиц с инвалидностью создано 24 специальных рабочих места.