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Более 16 тыс иностранных граждан трудятся в Казахстане

18 Ноября 2021 09:52
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Более 16 тыс иностранных граждан трудятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 059 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3 222 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 746 и 718 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 1 769 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 957 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 739 работодателей, использующий ИРС. На них работают более 458 тыс граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 4 068 человек, Турция – 2 069 человек, Узбекистан – 1 782 человека, Индия –

1 212 человек, Великобритания – 1 047 человек.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тыс единиц.

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#Минтруда РК   #Общество  
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