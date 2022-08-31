31 Августа 2022 10:45

Более 16 тыс. иностранных граждан работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих иностранную рабочую силу (далее – ИРС). На них работают более 397 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Среди разрешений на привлечение ИРС имеются следующие категории: 596 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 137 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 037 и 1 070 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 456 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 731 человек.

Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 августа 202 2 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 027 иностранных граждан.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 566 человек, Турция – 1 822 человека, Индия – 1 724 человека, Узбекистан – 1 566 человек, Великобритания – 1 193 человека.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16%).