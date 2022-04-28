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    07:32, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 16 тыс. иностранцев работают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане насчитывается 1683 работодателя, использующих иностранную рабочую силу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    «По состоянию на 1 апреля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 278 иностранных граждан», - сообщили в Минтруда.

    Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС), по информации ведомства, имеются следующие категории: 639 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 150 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 115 и 825 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1197 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 352 человека.

    На данный момент в Казахстане насчитывается 1683 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 429 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

    Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 685 чел., Турция – 1 977 чел., Индия – 1 268 чел., Узбекистан – 1 195 чел., Сербия – 1 109 чел.

    «В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС c ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16 %)», - напомнили в ведомстве.

    Теги:
    Общество Минтруда РК
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