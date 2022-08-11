11 Августа 2022 22:53

Более 16 тыс. бродячих собак отловили в ВКО с начала года

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 2022 году на отлов бродячих животных в Восточно-Казахстанской области выделено 150 млн тенге. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал руководитель отдела противоэпизоотических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Мелис Кайнулдаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В области с начала года было отловлено 16 тыс. 380 собак и 1017 кошек.

- С 1 марта 2022 года вступил в силу новый закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает умерщвление домашних животных и предусматривает их временное содержание, проведение идентификации, вакцинации, стерилизации и выпуск в естественную среду обитания,- рассказал Мелис Кайнулдаев.

По информации спикера, на сегодняшний день разработаны правила отлова, временного содержания и умерщвления животных на территории Восточно-Казахстанской области. Он будет представлен в областной маслихат на утверждение.

-В целях реализации нового закона установлены клетки для временного содержания бродячих животных, районы проводят работы по установлению пунктов временного содержания. В Тарбагатайском районе и в городе Риддере уже есть подобные пункты. Мероприятия будут проводиться согласно алгоритму действий местных исполнительных органов, утвержденному Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, - поделился Кайнулдаев.

Как отметил руководитель отделапротивоэпизоотических мероприятий, акиматам других районов и городов даны поручения о разработке проектно-сметной документации приютов и пунктов для временного содержания животных.

- Также, рассматриваются вопросы выделения дополнительных бюджетных средств на эти цели. В соответствии с правилами, учет всех домашних животных будет организован с 1 сентября 2023 года,- добавил Мелис Кайнулдаев.