Более 16 тонн наркотиков за 3 месяца изъяли казахстанские полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Казахстана за 3 месяца изъяли 16,7 тонн наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

«Помимо этого, стражи порядка при помощи вертолетной техники обнаружили 23 плантации индийской конопли.

Ежегодно в стране с июня по октябрь проводится масштабная операция «Кокнар», цель которой - пресечь деятельность наркопреступников. Для поимки торговцев дурманом полицейские ведомства наиболее наркоактивных регионов (Жамбылской и Кызылординской областей) укрепляют свои ряды дополнительными силами и средствами из других регионов. Также в Кызылординской области при помощи воздушной техники Национальной гвардии и бойцов специального подразделения «Сункар» совершаются облеты труднодоступных и отдаленных мест для выявления полей, засеянных индийской коноплей», - отмечает пресс-служба МВД.

В ведомстве подчеркивают, что подобный подход дает положительные результаты, только с начала ОПМ было изъято более 16 тонн наркотиков, из них 8,7 кг героина, 4 тонны марихуаны и 198 кг гашиша, а на обнаруженных посевах конопли было уничтожено 10 тонн наркосодержащих растений.

Особое внимание правоохранительные органы уделяют поимке организованных наркогрупп. К примеру, в Костанайской области 26 июня были задержаны 11 участников ОПГ, которые сбывали героин в особо крупных размерах, а на вырученные деньги купили 2-комнатную квартиру и легализовали ее.

«Синтетические наркотики пользуются большой популярностью среди молодежи. Поэтому приоритетной задачей стражей порядка является пресечение их реализации. Всего в ходе ОПМ было изъято более 5,5 кг токсичных веществ, это приблизительно 18 тыс. разовых доз, которые могли приобрести школьники или студенты. Прибыль с такой продажи по цене на «черном» рынке составила бы 67,5 млн тенге. Криминальная торговля «синтетикой» приносит хороший доход, поэтому преступники идут на разные ухищрения», - добавляют в министерстве.

По данным ведомства, 9 июля в городе Талгаре Алматинской области в почтовом отделении задержана 27-летняя алматинка с 7 пакетами экстази весом 110 граммов. Посылку женщине отправили из Королевства Нидерландов. Также в Павлодаре в конце августа у одного из сбытчиков в жилище при обыске обнаружили 667 граммов психотропного вещества «Скорость».

С развитием средств коммуникаций наркодилеры начали вести бесконтактную продажу. При помощи интернет-сайтов они реализуют наркотики, после чего закладывают их в условленном месте. Клиент и продавец не видят друг друга. Для противодействия им стражи порядка постоянно мониторят интернет-пространство, всего ими заблокировано 4800 наркосайтов и выявлено 1200 граффити с адресами интернет-магазинов.

Приоритетным направлением борьбы с наркотиками является перекрытие южных рубежей республики, которые служат основным коридором транзита афганских опиатов.

В Туркестанской области в конце июня на участке казахстанско-узбекской границы на КПП «Атамекен» совместно с сотрудниками ПС КНБ задержана автомашина «Daewoo Nexia» под управлением гражданина Таджикистана, 1967 года рождения. В ходе тщательного досмотра транспорта в бензобаке был обнаружен тайник с наркотическим средством героин весом 1,9 кг. Такие случаи не единичны, 7 июня в поселке Кордай Жамбылской области у местного жителя также обнаружили 2 кг героина, поступившего контрабандным путем с территории Кыргызстана.

МВД призывает казахстанцев не оставаться равнодушными и совместно бороться с наркопреступностью, сообщая в полицию сведения о подозрительных лицах и их незаконных действиях.