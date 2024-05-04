РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:09, 04 Май 2024 | GMT +6

    Более 16 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

    Более 16 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Жители пострадавших областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 24 835 заявок.

    По состоянию на 4 мая единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге.

    Более 16 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков
    Фото: Правительство РК

    На сегодня в пострадавших регионах обследовано 4 556 жилых домов, по 2 845 объектам проведена оценка.

    Более 696 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ и восстановление жилья. Это затронуло 530 семей.

    Еще 53 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях.

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Компенсация Токаев Касым-Жомарт Компенсация за скот Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!