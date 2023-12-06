Более 16 тысяч человек вакцинировано против кори в Астане

С 6 ноября в Астане стартовала массовая иммунизация против кори. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Массовой иммунизации подлежат дети от 6 до 10 месяцев 29 дней и от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, а также медицинские работники. Получить прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. Всего на 6 декабря текущего года вакцинировано 16 447 человек. Массовая вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе. Наша сегодняшняя главная задача — не допустить летальных случаев и осложнений от кори, — сказала С. Бейсенова.

По ее словам, вакцинация также проводится в очагах инфекции, где привито 1 733 контактных лиц, а также проводится выявление лиц до 18 лет, не привитых против кори, на сегодняшний день с начала года выявлено –14 374 лиц, из них привито 12 746 — 88%.

Спикер также напомнила, что при первых симптомах болезни нужно сразу же обращаться за помощью к врачам.

Симптомы кори:

— повышение температуры до 38-40 °C;

— головные боли, слабость;

— снижение аппетита;

— конъюнктивит, ринит, светобоязнь;

— сухой, надсадный кашель; охриплость голоса;

— коревая энантема — крупные красные пятна на мягком и твердом небе, сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.