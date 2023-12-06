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    11:41, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Более 16 тысяч человек вакцинировано против кори в Астане

    вакцинация
    Фото: Kazinform

    С 6 ноября в Астане стартовала массовая иммунизация против кори. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Массовой иммунизации подлежат дети от 6 до 10 месяцев 29 дней и от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, а также медицинские работники. Получить прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. Всего на 6 декабря текущего года вакцинировано 16 447 человек. Массовая вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в городе. Наша сегодняшняя главная задача — не допустить летальных случаев и осложнений от кори, — сказала С. Бейсенова.

    По ее словам, вакцинация также проводится в очагах инфекции, где привито 1 733 контактных лиц, а также проводится выявление лиц до 18 лет, не привитых против кори, на сегодняшний день с начала года выявлено –14 374 лиц, из них привито 12 746 — 88%.

    Спикер также напомнила, что при первых симптомах болезни нужно сразу же обращаться за помощью к врачам.

    Симптомы кори:

    — повышение температуры до 38-40 °C;

    — головные боли, слабость;

    — снижение аппетита;

    — конъюнктивит, ринит, светобоязнь;

    — сухой, надсадный кашель; охриплость голоса;

    — коревая энантема — крупные красные пятна на мягком и твердом небе, сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Корь Астана
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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