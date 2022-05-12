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Более 16 млрд тенге выделят в Казахстане на проведение референдума
12 Мая 2022 11:23

Более 16 млрд тенге выделят в Казахстане на проведение референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлены расчеты на проведение предстоящего республиканского референдума. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня Правительством соответствующее постановление принято. Деньги будут выделены из республиканского бюджета и резерва Правительства», - сообщил Ерулан Жамаубаев журналистам после заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Согласно Указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня.

Центральная комиссия референдума обратилась к казахстанцам в преддверии предстоящего республиканского референдума. Так, достигшие 18 лет граждане вправе в нем участвовать.

Автор:
Корреспондент
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