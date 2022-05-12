12 Мая 2022 22:08

Более 16 млрд тенге потратят на дороги в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход дорожно-ремонтных работ будет находиться под строгим контролем областного акимата. Об этом заявил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на заседании облакимата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжана Жанибекова, общая протяженность сети автомобильных дорог и улиц населенных пунктов Жамбылской области на 2022 год составляет 10 038 км.

«Данные по протяженности автомобильных дорог ежегодно меняются. В 2021 году сеть автомобильных дорог и уличной сети населенных пунктов Жамбылской области составляла 9 989 километров. Строятся новые жилые массивы, появляются новые улицы, магистрали. Протяженность дорог республиканского значения по Жамбылской области сейчас составляет 1 237 км, 1 383 км – районные дороги, 5 662 км - улицы населенных пунктов. В этом году добавятся новые улицы, протяженность автодорог увеличится», - рассказал спикер.

До 2025 года планируется охватить средним ремонтом 1 220 км дорог местного значения.

В 2022 году на ремонт дорожного покрытия в бюджете Жамбылской области заложено 16,2 млрд тенге, из них 8,3 млрд выделяют из республиканского бюджета.

«Эти средства планируется выделить на реконструкцию 9,4 кма автодорог в областном центре и средний ремонт 605,2 км дорог областного и районного значения, а также в населенных пунктах», - сообщил спикер.

«К сожалению, после проведения запланированных ремонтных работ уже на следующий год на некоторых участках можно наблюдать картину, как рабочие проводят ямочный ремонт. Это свидетельство явно низкого качества предыдущих работ. Пора, наконец, прекращать с этой практикой», - заметил глава региона Нуржан Нуржигитов.

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в регионе будет реализовано 252 дорожно-ремонтных проекта, в том числе по госпрограммам «Нұрлы жол», «Ауыл - ел бесігі», «Развитие регионов-2025» и за счёт местного бюджета.



