31 Июля 2022 15:08

Более 16 млн узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане полный курс вакцинации от коронавируса получили 16,1 млн человек, или 75,3% взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, за 16 месяцев прививочной кампании от COVID-19 было использовано более 62,3 млн доз вакцины. Более 16,1 млн узбекистанцев прошли полный курс вакцинации, из которых уже 14,2 млн узбекистанцев получили бустерную дозу вакцины, что способствовало процессу формирования коллективного иммунитета против COVID-19 среди населения.

«На сегодняшний день 96,9 % подлежащего вакцинации населения Узбекистана были охвачены первой дозой, 75,3 % - полным курсом вакцинации», - сообщает Минздрав.

В ведомстве добавили, что в разрезе регионов лидируют Самаркандская, Ферганская, Ташкентская и Андижанская области, в которых использовано более 7 млн доз вакцины.

Прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется препаратами AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac.

3 августа 2021 года в республике приняли закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.