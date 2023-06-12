Более 16 млн казахстанцев застрахованы в ФСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о количестве застрахованных в Фонде социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 мая количество застрахованных в системе ОСМС составляет 16,4 млн человек или 82,8% от общей численности населения», - написала Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.

Как говорится в ответе, общая численность населения 19 832 737 человек, в том числе городского – 12 259 453 человека, сельского – 7 573 284 человека. 3,4 млн казахстанцев или 17,2% не имеют статуса потребителя системы ОСМС, из них 1,3 млн человек являются жителями села.

«Вместе с тем сообщаем, с 1 января 2019 до 1 января 2024 года был введен единый совокупный платеж (далее - ЕСП) как временная мера до введения всеобщего декларирования и предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг и (или) реализующих продукцию личного подсобного хозяйства - другим физическим лицам, при обороте менее 1 175 МРП в год. Данная нормой пользуются люди, не имеющие дохода, так как на сегоднято самая низкая стоимость для получения право на медицинскую помощь», - отметила министр.

Таким образом, по состоянию 1 января 2023 года плательщиками ЕСП являются 1 979 434 человека, что на 1 512 579 человек больше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, что в системе ОСМС имеется альтернативный механизм оплаты как самостоятельные плательщики, где оплата производится за не уплаченный период, но не более чем за двенадцать месяцев, в размере 5% от МЗП за каждый месяц.