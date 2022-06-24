24 Июня 2022 11:13

Более 16,4 тыс. иностранцев работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня 2022 года, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 424 иностранца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 617 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 224 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 020 и 926 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 506 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 131 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 398 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 651 чел., Турция – 1 853 чел., Узбекистан – 1 605 чел., Индия – 1 577 чел., Великобритания – 1 113 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16%).