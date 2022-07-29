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Более 1570 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
29 Июля 2022 08:44

Более 1570 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе городов:

в городе Нур-Султане - 670,

в городе Алматы - 624,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 6,

в Жетысуской области - 43,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 41,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 40,

в Улытауской области - 13,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области - 17,

в Павлодарской области - 9,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели 1 306 614 человек от COVID-19.


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