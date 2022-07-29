29 Июля 2022 08:44
Более 1570 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе городов:
в городе Нур-Султане - 670,
в городе Алматы - 624,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 6,
в Жетысуской области - 43,
в Атырауской области - 13,
в ВКО - 41,
в Жамбылской области - 35,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 40,
в Улытауской области - 13,
в Кызылординской области – 14,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области - 9,
в Туркестанской области - 21.
Всего в стране выздоровели 1 306 614 человек от COVID-19.
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