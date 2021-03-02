Более 157 кг наркотиков уничтожили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области уничтожили более 157 кг наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе прошло уничтожение наркотиков. Объём составил свыше 157 килограммов, что эквивалентно 28 тысячам разовых доз на общую сумму 56 миллионов тенге, - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Куат Тусупбеков. - В основном это наркотические средства каннабисной группы. По приговору суда подлежат уничтожению все вещественные доказательства по уголовным делам: и само «зелье», и приспособления для его изготовления».

В пресс-службе департамента добавили, что комиссия сожгла наркотики, которые «проходили» по целому ряду уголовных дел. Куат Тусупбеков отметил, что в 2020 году полиция расследовала и направила в суд 103 уголовных дела, связанных с наркотиками различной степени тяжести.

«Из незаконного оборота изъято свыше 376 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, - добавили в ведомстве. - Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков влекут уголовную ответственность».