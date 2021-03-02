Более 157 кг наркотиков уничтожили в Павлодарской области
«В регионе прошло уничтожение наркотиков. Объём составил свыше 157 килограммов, что эквивалентно 28 тысячам разовых доз на общую сумму 56 миллионов тенге, - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Куат Тусупбеков. - В основном это наркотические средства каннабисной группы. По приговору суда подлежат уничтожению все вещественные доказательства по уголовным делам: и само «зелье», и приспособления для его изготовления».
В пресс-службе департамента добавили, что комиссия сожгла наркотики, которые «проходили» по целому ряду уголовных дел. Куат Тусупбеков отметил, что в 2020 году полиция расследовала и направила в суд 103 уголовных дела, связанных с наркотиками различной степени тяжести.
«Из незаконного оборота изъято свыше 376 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, - добавили в ведомстве. - Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков влекут уголовную ответственность».