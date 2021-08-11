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Более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ
11 Августа 2021 14:31
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса. Полным комплексом вакцин привиты 114 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1987 человек, вторым компонентом привиты 1320 человек.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от Covid-19 вакцинировано 156 690 человек. II компонентом вакцин привиты 114 077 человек.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.
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