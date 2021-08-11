Более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса. Полным комплексом вакцин привиты 114 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1987 человек, вторым компонентом привиты 1320 человек.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от Covid-19 вакцинировано 156 690 человек. II компонентом вакцин привиты 114 077 человек.



В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.

