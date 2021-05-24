Более 152 тысяч человек вакцинированы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24 мая в столице 1-й компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили свыше 152 тыс. человек. Прививки граждане получают китайской вакциной Sinofarm Hayat-Vak и российским препаратом «Спутник-V». Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султана.

Как сообщили в управлении, на складах имеется достаточное количество доз вышеперечисленных препаратов.

Также по данным ведомства с начала открытия прививочных зон в ТРЦ города и торговых комплексах вакцины получали свыше 22,7 тысяч человек.

Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100. На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ Mega Silk Way, Keruen, «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка» и торговые дома «Артем», «Алем».

В связи с расширением пунктов вакцинации, время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для торговых точек режим работы остается прежним – с 10:00 до 22:00 часов.