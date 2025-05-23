Более 150 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Карагандинской области

В Актогайском районе Карагандинской области по опыту прошлого года откроют юрточный лагерь. Во время каникул будет действовать около 600 пришкольных лагерей и площадок. Профильные площадки создадут на базе колледжей. Всего летним отдыхом планируется охватить более 150 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова.

— В этом году, по предварительным данным, летним отдыхом планируется охватить около 152 тыс. учащихся. Оздоровление будет осуществляться в 9 загородных лагерях. Также будут работать 288 пришкольных лагерей с организацией питания и 311 профильных пришкольных площадок без питания. По проекту «Жаздық жолдама — 2025» фондом «Қазақстан Халқына» для 970 сельских школьников приобретут путёвки в оздоровительные центры «Таужанашар», «Баксы» Алматинской области, — сообщила Гулбакыт Жунусова.

По её словам, за счёт местных бюджетов в Шахтинске, Бухар-Жырауском, Осакаровском и Нуринском районах детей из многодетных и малообеспеченных семей отправят на отдых в лагеря Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областей.

Старт открытию пришкольных лагерей будет дан 2 июня. Повсеместно пройдут профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь». А для учителей организовали проект по обучению правилам оказания первой доврачебной помощи.

Загородные лагеря сейчас получают заключения санэпидконтроля и противопожарной службы.

К примеру, оздоровительный центр «Салют» в Бухар-Жырауском районе за лето готов принять 1440 детей. Планируется четыре смены по 12 дней. Бесплатные путёвки сюда получат дети из социально защищаемых категорий. В центре есть бассейн, спортивные и игровая площадки, творческие кружки по интересам.

По информации департамента полиции, во всех загородных и пришкольных лагерях будет осуществляться круглосуточная охрана общественного порядка. Вместе с тем, руководителей лагерей, независимо от форм собственности, призвали заключить договоры с охранными фирмами и установить тревожные кнопки и по возможности видеокамеры с проведением их в отделы полиции.

В 404 школах Карагандинской области обучается более 175 тысяч детей и подростков. В девятых классах — более 16 тысяч, которые в дальнейшем продолжат обучение в школе или поступят в колледж. Выпускников 11-х классов — 8267.