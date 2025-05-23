Более 150 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Карагандинской области
В Карагандинской области активно готовятся к организации летнего отдыха школьников. В регионе будут работать 9 загородных и около 600 пришкольных лагерей и площадок, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Актогайском районе Карагандинской области по опыту прошлого года откроют юрточный лагерь. Во время каникул будет действовать около 600 пришкольных лагерей и площадок. Профильные площадки создадут на базе колледжей. Всего летним отдыхом планируется охватить более 150 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова.
— В этом году, по предварительным данным, летним отдыхом планируется охватить около 152 тыс. учащихся. Оздоровление будет осуществляться в 9 загородных лагерях. Также будут работать 288 пришкольных лагерей с организацией питания и 311 профильных пришкольных площадок без питания. По проекту «Жаздық жолдама — 2025» фондом «Қазақстан Халқына» для 970 сельских школьников приобретут путёвки в оздоровительные центры «Таужанашар», «Баксы» Алматинской области, — сообщила Гулбакыт Жунусова.
По её словам, за счёт местных бюджетов в Шахтинске, Бухар-Жырауском, Осакаровском и Нуринском районах детей из многодетных и малообеспеченных семей отправят на отдых в лагеря Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областей.
Старт открытию пришкольных лагерей будет дан 2 июня. Повсеместно пройдут профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион», «Безопасный лагерь». А для учителей организовали проект по обучению правилам оказания первой доврачебной помощи.
Загородные лагеря сейчас получают заключения санэпидконтроля и противопожарной службы.
К примеру, оздоровительный центр «Салют» в Бухар-Жырауском районе за лето готов принять 1440 детей. Планируется четыре смены по 12 дней. Бесплатные путёвки сюда получат дети из социально защищаемых категорий. В центре есть бассейн, спортивные и игровая площадки, творческие кружки по интересам.
По информации департамента полиции, во всех загородных и пришкольных лагерях будет осуществляться круглосуточная охрана общественного порядка. Вместе с тем, руководителей лагерей, независимо от форм собственности, призвали заключить договоры с охранными фирмами и установить тревожные кнопки и по возможности видеокамеры с проведением их в отделы полиции.
В 404 школах Карагандинской области обучается более 175 тысяч детей и подростков. В девятых классах — более 16 тысяч, которые в дальнейшем продолжат обучение в школе или поступят в колледж. Выпускников 11-х классов — 8267.