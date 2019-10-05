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Более 1500 жителей и гостей столицы приняли участие в благотворительном забеге «Адал Жүрек»

5 Октября 2019 20:18
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Более 1500 жителей и гостей столицы приняли участие в благотворительном забеге «Адал Жүрек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники благотворительной акции внесли добровольный денежный взнос в помощь детям с онкологическими заболеваниями, передает МИА «Казинформ».

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В целях привлечения внимания общественности к проблемам онкологических заболеваний, проектный офис «Астана – адалдық алаңы» совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции и городским управлением физической культуры и спорта организовали благотворительный марафон «Адал Жүрек».


Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев пожелал всем участникам удачи, выразил свою готовность поддержать спортивные мероприятия города, а заместитель акима Бактияр Макен подчеркнул огромное значение подобных акций.

«Каждая общественная инициатива помощи нуждающимся детям - эта наша с вами большая победа! Со своей стороны администрация города всегда будет поддерживать здоровые общественные инициативы и будет стараться всячески помогать. Самое главное – это улыбка наших детей и их вера в светлое будущее. Выражаю благодарность проектному офису «Астана адалдык аланы», городскому департаменту по противодействию коррупции. Наши с вами совместные усилия делают город лучше», - отметил он.


Самой старшей среди женщин оказалась 64-летняя Ирина Мустафина, а юной участнице Азизе Ашкен всего 6 лет. Среди мужчин возрастным бегуном был Нургали Нарабаев, 68 лет. Самый младший участник забега – 5-летний мальчик по имени Асадолла.


Решением организаторов марафона все средства переданы в благотворительный фонд помощи больным детям. Акция проводится по всей стране.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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