20 Мая 2022 06:18

Более 1500 жителей Атырауской области примут участие в программе «Жасыл ел»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В этом году в программе «Жасыл ел», направленной на сезонное трудоустройство, примут участие 1 756 молодых жителей Атырауской области. Об этом сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики Алтынбек Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оформляется договор с общественным фондом «Жеті жарғы», ставшим победителем по финансированию программы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в рамках госзаказа.

«В этом году в рамках государственного социального заказа из местного бюджета выделено 138 700 000 тенге для привлечения 1756 молодых людей к работам по озеленению, благоустройству и строительству в составе трудовых отрядов «Жасыл ел». Предусмотрена выплата зарплаты в размере 65 000 тенге каждому участнику, обеспечение их специальной одеждой (футболки, бейсболки, куртки), снаряжением с логотипами «Жасыл ел», - сказал Алтынбек Ахметов.

Заявки на участие в трудовых отрядах с 11 мая принимаются онлайн через страницу @atyrau_jastary в Instagram. На сегодня в области зарегистрировано 945 желающих поработать летом. Отряды «Жасыл tл» охватывают студентов высших, технических и профессиональных учебных заведений Атырауской области, безработную молодежь и молодежь категории NEET в городе и районах.

«Молодые люди будут направлены на строительные работы, остальные займутся уборкой и озеленением. Каждый участник проработает только месяц. Не достигшие 18 лет будут работать 36 часов в неделю, 18 лет и старше – 40 часов», - добавил директор общественного фонда «Жеті жарғы» Абылай Курметулы.

В рамках реализации программы планируется посадить 1000 плодовых деревьев, организовать субботники по очистке набережной Урала, по восстановлению детских игровых площадок.