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    Более 1500 жалоб на медуслуги направили жители Алматинской области в прошлом году

    29 Марта 2023, 21:50

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматинской области в прошлом году в Фонд медстрахования направили 1559 жалоб на медицинские организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматинской области Сабит Пазилов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что всего за прошлый год в фонд поступило 47 308 тысяч обращений: благодарности, консультации, статус застрахованности, жалобы.

    «Общее количество жалоб, поступивших на медорганизации, составляет 1559. Из них самое большое количество обращений приходится на Талгарскую центральную районную больницу - 194 жалобы, Илийскую центральную районную больницу - 176 жалоб и Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу - 144 жалобы», - отметил спикер.

    По его словам, пациенты жалуются на длительное ожидание консультативно-диагностических услуг, недостаточное обеспечение организациями первичной медико-санитарной помощи услугами профильных специалистов, услугами УЗИ (ультразвуковое исследование), КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография).

    «По результатам рассмотрения поступивших обращений, ежеквартально направляется мониторинг Управлению здравоохранения области для принятия организационных и управленческих решений в пределах компетенции. Все обращения рассмотрены и даны ответы заявителям», - отметил он.

    Он напомнил, что жители в случае неполного оказания медицинской помощи или отказа могут обращаться в Службу поддержки пациентов данной клиники или обратиться в Фонд медстрахования, Телеграмм-бот @SaqtandyryBot или же позвонить в Call-центр - 1406, Qoldau 24/7.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Медстрахование
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