Более 1500 проектов по «Рухани жаңғыру» запланировано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проектным офисом «Рухани жаңғыру» в Карагандинской области за первый квартал этого года реализовано 649 мероприятий по шести основным направлениям программы. Всего на 2021 год запланировано более 1 500 различных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказали на онлайн-заседании Экспертного совета «Рухани жаңғыру» под председательством заместителя акима области Абзала Нукенова. А также обсудили итоги реализации программы за первые три месяца этого года и определили приоритетные направления для дальнейшей работы.

«В этом году у нас запланировано 167 масштабных мероприятий. За первый квартал текущего года всего проведено 649 мероприятий. Основные из них – установка памятника Таныбаю-батыру в селе Мойынты Шетского района, конкурсы «Новые имена Сарыарки», «Мой дед... Моя бабушка», челлендж национальных костюмов, айтыс акынов «Әз – Наурыз» и другие. Также реализуются новые проекты, направленные на продвижение национальных ценностей. В частности, рубрика «Алаш афоризмдері», программа «Азамат» и проект «Ұлтқа қызмет». Работа в этом направлении будет продолжена», – отметил руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Айтбай Жумагулов.

Среди самых крупных мероприятий, запланированных на этот год, открытие историко-культурного комплекса «Жошы-хан», разработка смарт-карты священных мест Карагандинской области, проекты «Ұлтқа қызмет», «Алтын аспап» и Международный музыкальный фестиваль «Жезкиік». Все они пройдут в рамках празднования 30-летия Независимости.

Заслушав доклад руководителя проектного офиса «Рухани жаңғыру», Абзал Нукенов поинтересовался, насколько готов к открытию историко-культурный комплекс «Жошы-хан».

«В настоящее время он готов на 90%. Сейчас идут работы по благоустройству, подключению к внешним коммуникациям. Также совместно с учёными разрабатывается экспозиция «Ұлық ұлыс», – рассказала заместитель акима Жезказгана Зина Акылбекова.

На заседании заслушали и приняли во внимание все предложения, озвученные в ходе обмена мнениями между участниками мероприятия. В частности, было предложено усилить реализацию программы «Рухани жаңғыру» в учебных заведениях области.

«Поручаю управлению образования рассмотреть предложение экспертной комиссии по усилению работы по программе «Рухани жаңғыру» в учебных заведениях и взять этот вопрос на контроль. Мы будем каждый месяц встречаться и обсуждать проделанную работу», – сказал Абзал Нукенов.

Он также дал поручение обеспечить качественную и эффективную реализацию программы «Рухани жаңғыру» на 2021 год. И продолжить информационно-разъяснительную работу для популяризации ключевых направлений программы.

Подводя итоги заседания, заместитель акима области отметил, что программа «Рухани жаңғыру» – комплексный и масштабный проект национального уровня, затрагивающий все сферы жизни общества.