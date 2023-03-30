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Более 1500 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 09:33
Более 1500 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 88 случаев заболевания коронавирусом. Еще 3 человека заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 715 человек (–1 537+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находится – 165 пациентов, на амбулаторном – 1 550 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента», - говорится в сообщении.


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