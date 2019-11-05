Более 1500 человек зарегистрировались в первый час на портале Smart Astana на получение арендного жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начался приём заявок от работающей молодёжи Нур-Султана на арендное жильё без выкупа. Как отметила пресс-секретарь АО «Астана Innovations» Асель Алимханова на своей страничке в Facebook, на 11 утра уже более 1500 человек посетило сайт Smart Astana.

Претендентам предоставят 848 однокомнатных квартир площадью от 30 до 45 кв. м и 202 двухкомнатные квартиры площадью от 46 до 70 кв. м. Жильё будет выдано на пять лет в аренду за 5–15 тыс. тенге в месяц + коммунальные платежи без права выкупа.

Вместе с тем, А.Алимханова рассказала, как подать заявку на портале www.smart.astana.kz.

«1. Самый важный шаг! Еще до подачи заявки вам нужно скачать и установить на свой компьютер программу NCALayer. Она нужна для работы с ЭЦП. Программу можно скачать по ссылке: http://pki.gov.kz/index.php/ru/fizicheskie-litsa 2. У вас должен быть ЭЦП ключ (именно на флешке, не в удостоверении личности). Ваша цифровая подпись не должна быть просроченной (кстати, срок его годности 1 год с момента выдачи) 3. На портал http://www.smart.astana.kz необходимо нажать на кнопку «подать заявку для участия в конкурсе» 4. Пройдите регистрацию. Здесь нужно указать путь к ЭЦП ключу (выбираете из списка ЭЦП ключа именно первую запись). После заполните личные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона) на эти адреса будут высланы уведомления, поэтому нужно вводить свои реальные данные. Следующий шаг – создайте новый пароль. 5. Ознакомьтесь с публичной офертой 6. Ответьте на все вопросы, но только честно. Ведь ложный ответ повлечет за собой вероятность того, что вашу заявку отклонят. 7. Далее вам необходимо приложить запрашиваемые файлы и заполнить информацию о вашей работе. 8. Ну и последний шаг - проверить данные о заявителе и его семье в государственных базах. Внимание! Если здесь одно из полей не определилось, то выйдет текст ошибки красным цветом «Ваши данные не были найдены, прикрепите документ». Тогда вы можете прикрепить вручную отсканированный документ. Ну и, конечно же, все поля обязательны для заполнения», - написала пресс-секретарь компании.

Следует отметить, что есть и определенные условия для претендентов на жилье:

- возраст до 29 лет на 6 декабря 2019 года (на момент подачи документов и рассмотрения заявок);

- законченное среднее/среднеспециальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство;

- постоянная прописка не менее двух последних лет в Нур-Султане, лица с временной или пропиской с перерывами не проходят;

- отсутствие жилья на праве собственности в РК и арендного с правом выкупа в течение двух лет, как у заявителя, так и всех членов семьи;

- ежемесячный доход от 101 тыс. тенге за последние 6 месяцев и пенсионные отчисления;

- банковский счёт.