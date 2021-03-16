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    22:09, 15 Март 2021 | GMT +6

    Более 150 водителей задержаны за пьяное вождение в Павлодарской области с начала года

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В выходные дни в Павлодарской области за пьяную езду на машинах задержан 21 водитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения в 2021 году выявлено более 150 водителей», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    Начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов рассказал, что полицейские непрерывно следят за правопорядком на дорогах и в общественных местах, поэтому каждый день предотвращают множество правонарушений, которые могли повлечь серьёзные последствия.

    «14 марта в 18.30 на автодороге вблизи дачного общества «Ягодка» города Экибастуза сотрудниками полиции остановлена автомашина «Лада-21144», у водителя которой медицинское освидетельствование выявило алкогольное опьянение средней степени. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 608 КРКоАП, автомашина водворена на штрафстоянку», - привёл пример Галым Саргулов.

    В тот же день, по его словам, в 01.33, возле дома по улице Димитрова в Павлодаре полицейские остановили автомобиль «Toyota Sprinter» под управлением нетрезвого водителя. Он тоже привлечен к административной ответственности.



    Теги:
    Дороги Транспорт Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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